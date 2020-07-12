Американский десантный корабль загорелся на базе ВМС в Сан-Диего

На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, пострадали не менее 11 моряков.

Инцидент произошел на базе ВМС в Сан-Диего.

Как сообщается в Twitter пожарного департамента, тушение огня продолжается, пострадавшим военным оказывают медицинскую помощь.

Причины произошедшего пока не установлены. По данным некоторых СМИ, сначала возник пожар, а затем раздался взрыв.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пожар тушат с воды, сам корабль объят черными клубами дыма.

USS Bonhomme Richard вошел в состав ВМС в 1998 году. Его водоизмещение более 28 тыс. т, а длина около 250 м. На корабле базируются несколько вертолетов, а также установлены зенитно-ракетные комплексы.

15 июня сообщалось, что хлопок газа произошел на патрульном корабле ледового класса «Иван Папанин», который строится на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Взрыв газа спровоцировало его скопление в трюме. Пожара за хлопком не последовало.