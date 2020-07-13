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Количество пострадавших при пожаре на судне ВМС США увеличилось до 21

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Фото: REUTERS/Bing Guan
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По меньшей мере 21 человек госпитализирован после взрыва и пожара на десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США в Сан-Диего. Об этом 13 июля сообщает Fox News.

«Семнадцать матросов и четверо гражданских лиц проходят лечение от неопасных для жизни травм в местной больнице», — цитирует канал заявление ВМС США.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших. В общей сложности на судне в момент происшествия находились 160 человек.

Отмечается, что огонь на корабле еще не потушен. Причины инцидента выясняются.

USS Bonhomme Richard вошел в состав ВМС в 1998 году. Его водоизмещение — более 28 тыс. т, а длина — около 250 м. На корабле базируются несколько вертолетов, а также установлены зенитно-ракетные комплексы.

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