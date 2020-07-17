Зидан поделился эмоциями после победы «Реала» в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан рассказал о своих эмоциях после победы команды в чемпионате Испании сезона-2019/20. Об этом сообщило издание Marca.

По его выражению, у него слов нет, чтобы описать свои эмоции. Зидан также отметил, что футболисты всё сделали сами и назвал «Реал» выдающейся командой. Кроме того, тренер заявил, что этот день стал лучшим в его карьере.

«Лига чемпионов — это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига — это потрясающе», — заявил Зинедин Зидан.

Ранее 16 июля мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании, обыграв в 37-м туре «Вильярреал». Матч закончился со счетом 2:1.

До этого «Реал» одерживал победу в домашнем чемпионате в 2017 году.

11 июля сообщалось, что в матче 35-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на домашнем поле забил свой 500-й гол под руководством главного тренера Зинедина Зидана.