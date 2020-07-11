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ФК «Реал Мадрид» забил более 500 голов под руководством Зидана

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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В матче 35-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на домашнем поле забил свой 500-й гол под руководством главного тренера Зинедина Зидана.

Мадридские футболисты 10 июля встречались с «Алавес» и одержали победу со счетом 2:0. На 11-минуте игры форвард Карим Бензема успешно реализовал пенальти, этот мяч и стал юбилейным для футболистов из «Реала». Второй гол в ворота соперников забил нападающий Марко Асенсио.

Кроме того, «Реал Мадрид» одержал восьмую подряд победу в рамках Ла Лиги и продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице соревнования.

В общей сложности мадридская команда под тренерством Зидана провела 206 матчей, в которых одержала 138 побед, 42 раза сыграла вничью и 26 раз проиграла, пишет «Газета.ру».

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и за это время привел команду к трем победам в Лиге чемпионов. Он уходил на восемь месяцев со своего поста, однако в марте 2019 года вернулся в клуб.

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