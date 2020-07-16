Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Группа конгрессменов поддержала санкции против «Северного потока-2»
Спорт
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
Мир
Турция пообещала сохранить данные о российских системах С-400
Мир
Украина исчерпала почти все средства фонда борьбы с коронавирусом
Армия
Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду

Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал санкции США против «Северного потока – 2» простотой и «борзостью». Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 16 июля.

Трубные отношения: в Швеции призвали завершить «Северный поток – 2»
Европейцам следует проявить больше самостоятельности и не поддаваться давлению США

По его словам, раньше для оправдания незаконных международных санкций выискивался «благовидный» повод, в том числе защита прав человека, агрессивное поведение страны или отдельной личности. При этом по «Северному потоку – 2» Вашингтон прямо высказывает, что проект является прямой угрозой американскому бизнесу.

«От такой простоты и борзости оторопь берет», — написал Медведев и добавил, что газопровод мешает Соединенным Штатам «поставлять свой дорогой СПГ в Европу».

Тем не менее, заключил Медведев, проект будет завершен, «несмотря на стенания наших американских друзей», потому что в этот проект разные страны вложили миллиардные инвестиции.

Накануне американский Минфин ввел санкции против трех российских граждан и пяти компаний.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что внесет «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в перечень проектов, подпадающих под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020