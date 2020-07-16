Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока – 2»

Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал санкции США против «Северного потока – 2» простотой и «борзостью». Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 16 июля.

По его словам, раньше для оправдания незаконных международных санкций выискивался «благовидный» повод, в том числе защита прав человека, агрессивное поведение страны или отдельной личности. При этом по «Северному потоку – 2» Вашингтон прямо высказывает, что проект является прямой угрозой американскому бизнесу.

«От такой простоты и борзости оторопь берет», — написал Медведев и добавил, что газопровод мешает Соединенным Штатам «поставлять свой дорогой СПГ в Европу».

Тем не менее, заключил Медведев, проект будет завершен, «несмотря на стенания наших американских друзей», потому что в этот проект разные страны вложили миллиардные инвестиции.

Накануне американский Минфин ввел санкции против трех российских граждан и пяти компаний.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что внесет «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в перечень проектов, подпадающих под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).