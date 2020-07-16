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Группа конгрессменов поддержала санкции против «Северного потока-2»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Филиппов
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Группа американских конгрессменов поддержала санкции против «Северного потока-2» и второй нитки «Турецкого потока», которые ранее пригрозил ввести госдепартамент США. Об этом говорится в письме, обнародованном комитетом по международным делам палаты представителей в четверг, 16 июля.

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Заявление подписали девять конгрессменов, из них двое демократов, остальные — республиканцы.

«Мы приветствуем решение госдепартамента предупредить компании, участвующие в «Северном потоке-2» и второй нитке «Турецкого потока», — цитирует письмо «РИА Новости».

Отмечается, что любая компания, которая поддерживает усилия президента России Владимира Путина «использовать энергоресурсы России в качестве оружия и обогащения своего режима», должна столкнуться с последствиями.

При этом конгрессмены призвали администрацию США поддержать законопроекты о дополнительных санкциях.

Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что внесет «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в перечень проектов, подпадающих под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В среду глава Госдепа объявил, что Вашингтон может ввести дополнительные ограничения в отношении «Северного потока – 2», но в ведомстве не назвали точных сроков.

К настоящему времени строительство трубопровода завершено на 94%. В «Газпроме» надеются запустить его в конце этого либо в начале 2021 года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают только США, станы Балтии, Украина и Польша.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка трубопровода началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.

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