Впустившего убийцу в детский сад в НАО охранника приговорили к 2,5 года тюрьмы

Нарьян-Марский городской суд в четверг, 16 июля, вынес приговор сотруднику частного охранного предприятия (ЧОП), впустившего в октябре 2019 года в детский сад «Сказка» постороннего мужчину, убившего шестилетнего мальчика. Охранник получил наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба суда Ненецкого автономного округа (НАО).

«Чудаков А. Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 238 УК РФ (в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Также подсудимый должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере по 600 тыс. рублей каждому. Наказание бывший сотрудник ЧОПа будет отбывать в исправительной компании общего режима.

31 октября 2019 года 36-летний местный житель Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре. По версии следствия, в этот день он подошел к детскому саду во время тихого часа и позвонил в домофон. Охранник, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь. Мужчина поднялся на второй этаж и прошел в спальню группы. Воспитатели попытались его остановить, но Поздеев их оттолкнул, подошел к одной из кроватей и ударил ножом в шею шестилетнего мальчика, который скончался на месте.

Следственный комитет России попросил суд отправить в психбольницу убийцу ребенка. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и на момент совершения преступления не осознавал опасность своих действий, а также не мог их контролировать.

Ненецкий суд освободил Поздеева от уголовной ответственности.