Прямой эфир

Впустившего убийцу в детский сад в НАО охранника приговорили к 2,5 года тюрьмы

0
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нарьян-Марский городской суд в четверг, 16 июля, вынес приговор сотруднику частного охранного предприятия (ЧОП), впустившего в октябре 2019 года в детский сад «Сказка» постороннего мужчину, убившего шестилетнего мальчика. Охранник получил наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба суда Ненецкого автономного округа (НАО).

Голоса и бутылка: кто виноват в нарьян-марской трагедии
Убийце ребенка могут назначить принудительное лечение

«Чудаков А. Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 238 УК РФ (в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Также подсудимый должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере по 600 тыс. рублей каждому. Наказание бывший сотрудник ЧОПа будет отбывать в исправительной компании общего режима.

31 октября 2019 года 36-летний местный житель Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре. По версии следствия, в этот день он подошел к детскому саду во время тихого часа и позвонил в домофон. Охранник, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь. Мужчина поднялся на второй этаж и прошел в спальню группы. Воспитатели попытались его остановить, но Поздеев их оттолкнул, подошел к одной из кроватей и ударил ножом в шею шестилетнего мальчика, который скончался на месте.

Следственный комитет России попросил суд отправить в психбольницу убийцу ребенка. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и на момент совершения преступления не осознавал опасность своих действий, а также не мог их контролировать.

Ненецкий суд освободил Поздеева от уголовной ответственности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020