На Украине задержали подозреваемого в организации убийства заммэра Черкасс

В Черкассах на Украине задержали депутата горсовета, который подозревается в организации заказного убийства заммэра города. Об этом сообщает в четверг, 16 июля, офис генерального прокурора страны в своем telegram-канале.

Согласно данным следствия, один из депутатов Черкасского городского совета поконфликтовал с заместителем главы города и из корыстных побуждений за деньги организовал его убийство. Депутат нашел посредника, которому поручил найти исполнителя убийства, и заплатил ему задаток.

В ходе спецоперации силовики провели имитацию убийства замгородского главы и после передачи денег задержали его организатора.

Ранее в четверг мэр Черкасс Анатолий Бондаренко написал в Facebook об исчезновении своего зама, Юрия Бонтара. По словам чиновника, 15 июля в районе горсовета Бонтар отошел от своего автомобиля на какую-то встречу, после чего не вышел на связь. Телефон потерявшегося был выключен, но местонахождение — неизвестно.

В феврале 2019 года злоумышленник напал на мэра города Иваново Владимира Шарыпова с битой, после чего убежал. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга.

В нападении обвиняется 31-летний уроженец Ярославля, он находится в СИЗО. В середине января в СКР рассказали, что ярославца также обвиняют по уголовному делу об убийстве помощника депутата Госудумы Чечни в Белгородской области.