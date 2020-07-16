ФАС и Минэнерго предложили отменить запрет на импорт топлива

Федеральная антимопонольная служба (ФАС) России и Министерство энергетики РФ подготовили и направили в правительство комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка топлива и развития биржевых торгов. Об этом сообщает в четверг, 16 июля, пресс-служба ФАС.

В частности, ФАС и Минэнерго полагают, что необходимо увеличить минимальные объемы продаж нефтепродуктов на бирже до уровня 11% по бензинам и 7,5% по дизельному топливу.

«В настоящее время назрела необходимость корректировки обязательных минимальных объемов реализации нефтепродуктов на бирже и предлагаемые меры позволят обеспечить стабильность рынка продаж моторного топлива», — заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

Кроме того, ведомства посчитали важным распространить обязанности по реализации нефтепродуктов в установленных объемах на всех нефтепереработчиков.

«Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности», — отметил министр энергетики России Александр Новак.

Также стороны предложили отменить запрет импорта нефтепродуктов, чтобы восстановить спрос на моторное топливо к уровню, который был до введения ограничительных мер по коронавирусу.

Накануне Новак на заседании комитета ОПЕК+ рассказал о том, что спрос на нефтепродукты в России начинает восстанавливаться.

В то же время, по мнению министра энергетики России, докризисный уровень спроса на нефть восстановится не раньше 2021 года.