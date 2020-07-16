Сокращение подростковой преступности зафиксировали в Псковской области

С начала 2020 года в Псковской области зафиксирован спад подростковой преступности на 40%. Уровень преступности в общественных местах сократился на 20%.

В региональном управлении МВД отметили сложные условия работы в первом полугодии. Полицейские несли службы по охране общественного порядка в условиях пандемии, обеспечивали безопасность во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. С начала года раскрыто более 100 преступлений прошлых лет, 5% из них тяжкие и особо тяжкие. Пресечено 565 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Изъято 450 кг запрещенных веществ, сообщает Псковская лента новостей.

На 40% сократилась подростковая преступность. На 20% снизился уровень преступности в общественных местах.

Ранее сообщалось, что подростковая преступность сократилась в Тюменской области на 4,7%. С января зафиксировано 222 правонарушения с участием несовершеннолетних.