Подростковая преступность сократилась в Тюменской области

Прокуратура Тюменской области сообщила о сокращении подростковой преступности. С января зафиксировано 222 правонарушения с участием несовершеннолетних.

По данным правоохранительных органов, подростковая преступность в первом полугодии 2020 года сократилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наибольшее снижение числа правонарушений отмечается в Голымшановском округе. Там подростковая преступность сократилась на 45,4%. Об этом пишет портал «Наш город».

В Тюмени число правонарушений с участием несовершеннолетних сократилось на 2%.

По-прежнему подростков чаще всего уличают в кражах. На них приходится 58,5% всех преступлений. Каждая седьмая кража совершается в супермаркетах и магазинах. При этом в прокуратуре отмечают сокращение числа грабежей, разбоев и вымогательств.

Ранее сообщалось, что в Курганской области в первой половине 2020 года выросла детская преступность. В основном увеличилось число имущественных преступлений, а также нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.