Новый случай бешенства выявили в Калужской области

В Калужской области подтвердили новый случай бешенства. Больное животное обнаружили в селе Высокиничи Жуковского района.

По данным комитета по ветеринарии при правительстве региона, заболевание выявили у кошки. Факт заражения подтвержден лабораторными исследованиями. Об этом сообщает газета «Весть».

В 2019 году в регионе было зафиксировано более 40 случаев бешенства. В начале 2020 года от заболевания скончалась женщина. После укуса диким животным она не обратилась за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии с начала года выявили 14 очагов бешенства. Заболевание обнаружили как у диких, так и у домашних животных.