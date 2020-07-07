С начала 2020 года в Удмуртии выявили 14 очагов бешенства. Опасное заболевание диагностировано как у диких, так и у домашних животных.

По данным Россельхознадзора, по три случая заболевания выявлено в Вавожском районе и Ижевске. Бешенство диагностировали у трех собак, двух лис и кошки. Два случая бешенства у лис выявлено в Каракулинском районе. Об этом сообщает ИА «Сусанин». В остальных районах подтверждено по одному случаю болезни. В Якшур-Бодьинском районе бешенство выявили у барсука.

За аналогичный период 2019 года было выявлено 28 очагов бешенства.

В регионе ежегодно проводится плановая вакцинация домашних животных. В лесах раскладывают приманки со штаммом вакцинного антигена для диких животных.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в поселке Балахта Красноярского края. Вирус выявили у домашней кошки.