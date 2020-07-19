Антитело как улика: колебания гормонов влияют на результаты ПЦР-теста

Тесты на наличие коронавируса менее точны для женщин — на результаты могут влиять гормональные изменения в их организме. С такой гипотезой выступили китайские ученые. Свое предположение исследователи подкрепили историями болезни молодых пациенток, у которых анализ становился то отрицательным, то положительным в зависимости от периода менструального цикла. Российские специалисты считают, что теория их коллег из КНР имеет все основания для существования. В течение цикла у женщины сначала увеличивается и уменьшается концентрация эстрогенов и прогестерона, что напрямую связано с силой иммунного ответа при попадании возбудителя. В итоге это может дать ложноотрицательный результат во время тестирования. Поэтому при неясных диагнозах необходимо проведение повторного тестирования на COVID-19 у пациенток, подчеркивают эксперты.

Ученые отделения анестезиологии больницы Тунцзи в Шанхае описали клинические случаи двух молодых женщин, инфицированных SARS-CoV-2, у которых результаты теста ПЦР и симптомы изменялись в разные периоды менструального цикла. У первой пациентки поднялась температура в первый день менструации и снова в первый день следующий после выписки из больницы. Результаты теста ПЦР были положительными в течение первого менструального периода перед госпитализацией, но становились отрицательными во время нахождения в стационаре. Однако анализы снова были положительными в течение второго цикла уже после выписки из больницы.

Во втором случае симптомы также усугублялись, когда начиналась менструация, в том числе уже после выписки и отрицательного теста ПЦР. Специалисты предполагают, что из-за гормональных изменений эти женщины могли оставаться заразными более длительный период, а значит, для них нужно было устанавливать дополнительные сроки карантина.

«Эти наблюдения предполагают, что менструальный статус должен быть включен в протоколы наблюдения», делают вывод ученые.

Эстроген и прогестерон

Китайские специалисты связывают такую изменчивую реакцию организма пациенток на вирус с воздействием эндокринных факторов на иммунитет. В период между менструациями у женщины постепенно увеличивается концентрация половых гормонов (эстрогенов и прогестерона), что приводит к усилению иммунного ответа при попадании возбудителя. В результате инфекционное заболевание протекает в скрытой или легкой форме. Это может дать ложноотрицательный результат во время тестирования, так как концентрация вирусных частиц будет слишком мала из-за активной борьбы организма.

Антитело как улика Фото: Global Look Press/Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

И наоборот, во время самой менструации уровни половых гормонов резко падают до нулевых значений, сообщила «Известиям» врач-гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Ожогина.

— Это приводит к физиологическому снижению иммунитета — развивается иммунодефицит, — пояснила медик. — Выработка и активность иммунокомпетентных клеток снижается, и инфекционные агенты (вирусы, бактерии, грибы) начинают активно размножаться. В этот период выявляемость возбудителя при проведении ПЦР-исследования будет значительно выше.

Как пояснила специалист, наиболее значимыми для регуляции иммунной системы считаются эстрогены. Их высокая концентрация усиливает иммунный ответ. Тогда как андрогены (мужские половые гормоны. — «Известия»), такие как тестостерон и дегидроэпиандростерон, оказывают иммуносупрессивный (угнетающий) эффект. Поэтому мужчины гораздо чаще женщин подвержены ряду инфекционных заболеваний и возникновению осложнений. В том числе тяжелым пневмониям, вызванных коронавирусом COVID-19.

Больше тестов

Специалисты подчеркивают, что речь идет именно об изменениях реакции иммунитета и течения самой болезни, а также возможном изменении вирусной нагрузки, а не о специфическом воздействии гормонов на сами ПЦР-системы. Данный метод определения инфекционных заболеваний основан на обнаружении фрагментов ДНК и РНК в отделяемом биологическом материале. То есть происходит поиск заданного возбудителя, который либо имеется, либо отсутствует в исследуемой пробе.

Другое дело — особенности течения болезни. Ряд инфекций протекает скрыто, и при взятии анализов в образцах отсутствует достаточное число частиц инфекционных агентов. Доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 Института клинической медицины Сеченовского университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100»), врач-гинеколог Юрий Чушков заявил «Известиям», что именно поэтому забор материала необходимо проводить в период острого течения или обострения заболевания.

Антитело как улика Фото: Global Look Press/Marijan Murat/dpa

— Безусловно, тема исследования актуальна и будет развиваться в последующих работах. Подчеркивается, что половые гормоны играют определенную роль в развитии вирусного заболевания , — отметил эксперт. — Но мое личное мнение — при тестировании на вирус необходимо прежде всего опираться на клиническую картину заболевания и особенности применяемых методов диагностики. Безусловно, гормональный фон, как при нормальном менструальном цикле и в период менопаузы, так и при различных патологических изменениях, встречающихся в организме, может влиять на течение самого заболевания.

Но эти механизмы и вектор влияния должны быть подробно изучены и научно доказаны будущими исследованиями, уверен специалист.

Однако, как считает Екатерина Ожогина, эта работа уже может иметь практическое значение, так как она подчеркивает необходимость дополнительного тестирования женщин.

— В рутинной практике для первичного тестирования нет необходимости учитывать день менструального цикла. В случаях же при первично отрицательных результатах с яркой клинической картиной или неясных диагнозах возможно проведение повторного анализа в период менструации у женщин с целью повышения выявляемости эпидемически опасных больных.

Продолжать исследования

У исследования есть ряд ограничений. В приведенной статье описано лишь два случая течения коронавирусной инфекции у женщин, что недостаточно для полноценного обоснования теории , сообщила «Известиям» врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова.

Антитело как улика Фото: Global Look Press/Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

— Авторы указывают на первые предположения о связи между менструальным циклом, симптомами и результатами теста ПЦР при течении COVID-19 у женщин. Исходя из этого, в настоящее время делать какие бы то ни было выводы преждевременно, — считает она.

Однако это не умаляет значимости выдвинутой авторами работы гипотезы, отметил в разговоре с «Известиями» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— На сегодняшний день мы еще многого не знаем о коронавирусной инфекции, и любая дополнительная информация может пригодиться при проведении исследований. Поэтому наблюдение исследователей достаточно интересно, — уверен эксперт.

Сами авторы работы в выводах пишут, что требуются дальнейшие исследования в крупных когортах для изучения влияния половых гормонов на клиническое течение COVID-19. Однако отмечают, что клиницистам уже сегодня стоит включать данные о менструальном цикле в анамнез пациенток с уханьской пневмонией.