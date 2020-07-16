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Maserati выпустила первый в своей истории гибридный автомобиль

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Фото: Maserati
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Итальянская компания Maserati представила новый седан Ghibli Hybrid. Автомобиль стал первой гибридной моделью бренда. Об этом 16 июля сообщает Motor1.

Седан оснащен 330-сильным двигателем, работающим по принципу Mild Hybrid («мягкий гибрид»): силовой агрегат укомплектован электромотором, который приводится в действие от 48-вольтовой бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, снижая нагрузку на основной мотор. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат ZF.

От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,7 с. Максимальная скорость составляет 255 км/час.

В салоне установлена цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем.

Продажи Maserati Ghibli Hybrid на европейском рынке начнутся в конце 2020 года.

10 июля сообщалось, что Kia начала производство гибридной модификации среднеразмерного кроссовера Sorento.

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