Названа дата выхода в прокат фильма «Цой» Учителя

Фильм «Цой» режиссера Алексея Учителя, посвященный лидеру группы «Кино», Виктору Цою, выйдет в российский прокат в конце августа. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании Sony Pictures в четверг, 16 июля.

«Рады сообщить, что 27 августа в День российского кино компания Sony Pictures выпустит в широкий прокат новый фильм Алексея Учителя «Цой», — сказали в пресс-службе.

По словам режиссера киноленты, слова которого приводит пресс-служба компании, фильм выйдет через 30 лет после аварии, в которой погиб музыкант.

По словам Учителя, он лично знал Цоя, «много снимал его, общался с его ближайшим окружением». «Очень дорожу связанными с ним воспоминаниям, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений», — добавил режиссер.

Учитель отметил, что, несмотря на сложившуюся в связи с пандемией коронавируса ситуацию и все сопутствующие риски и сложности, важно выпустить фильм именно в августе, «как дань памяти музыканту».

Главные роли в киноленте исполнили Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Илья Дель и Виталий Коваленко.

Съемки картины начались в июле 2019 года, а закончились в июне 2020 года

В фильме покажут вымышленные события июля и августа 1990 года, а главным героем станет водитель «Икаруса», участвовавший в смертельном ДТП.

Виктор Цой погиб в автомобильной аварии 15 августа 1990 года в нескольких километрах от Риги.