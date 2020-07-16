Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
Мир
Болгария отменила 14-дневный карантин для части туристов
Мир
Захарова призвала не допустить эскалации конфликта в Ливии
Мир
Песков заявил о непричастности России к хакерским атакам в Великобритании
Политика
Шнуров будет баллотироваться в Госдуму

Сбербанк и Cognitive Pilot запустили «умный» комбайн

0
Фото: пресс-служба Сбербанка
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбербанк и его дочерняя компания Cognitive Pilot запустили на одном из агрокомплексов Ростовской области комбайн на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение «Известий» 16 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Умный» комбайн представляет собой систему автономного управления сельскохозяйственной техникой — зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем — Cognitive Agro Pilot, которая позволяет механизатору сконцентрироваться на контроле качества технологического процесса обработки и уборки урожая, доверив при этом управление техникой роботу-помощнику.

«Такая технология переводит комбайнера в разряд оператора автоматизированной системы. Она очень простая <...>. В следующем году мы хотим добиться полной автоматизации процесса. Эта система дает значительную экономию и многократно повышает комфорт условий труда», — сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Сообщается, что благодаря использованию такой системы можно на 3–5% снизить себестоимость зерна и до двух раз сократить его потери при уборке. При работе 500 комбайнов на площади полей порядка 350 тыс. га совокупный масштаб экономии в сезон за счет использования беспилотных машин Cognitive Agro Pilot может достигнуть порядка 450 млн рублей.

Отмечается, что «умный» комбайн Cognitive Agro Pilot — это первая в мире система, которая оценивает обстановку по ходу движения. Она способна определять на пути техники неожиданно возникающие препятствия: людей, животных, металлические предметы и камни с помощью модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети и может работать в сложных погодных условиях, при любой освещенности и силе спутникового сигнала.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что приветствует технологии, которые облегчат труд хлеборобов. «Мы не первый год активно реализуем программу обеспечения села современной донской техникой. И если с помощью доступных инновационных технологий эту технику можно будет сделать еще более эффективной, то и результат в виде своевременно собранного и качественного урожая будет неизменно радовать», — сказал он.

Комбайны на основе искусственного интеллекта проходят испытания в США, Китае и Бразилии, но стартовал проект в России — в Белгородской, Томской, Курганской областях, Республике Татарстан, заметила генеральный директор компании Cognitive Pilot Ольга Ускова.

В 2019 году система Cognitive Agro Pilot стала призером международной премии AVT ACES AWARD, организованной американским отраслевым журналом Autonomous Vehicle Technology.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020