Сбербанк и Cognitive Pilot запустили «умный» комбайн

Сбербанк и его дочерняя компания Cognitive Pilot запустили на одном из агрокомплексов Ростовской области комбайн на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение «Известий» 16 июля.

«Умный» комбайн представляет собой систему автономного управления сельскохозяйственной техникой — зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем — Cognitive Agro Pilot, которая позволяет механизатору сконцентрироваться на контроле качества технологического процесса обработки и уборки урожая, доверив при этом управление техникой роботу-помощнику.

«Такая технология переводит комбайнера в разряд оператора автоматизированной системы. Она очень простая <...>. В следующем году мы хотим добиться полной автоматизации процесса. Эта система дает значительную экономию и многократно повышает комфорт условий труда», — сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Сообщается, что благодаря использованию такой системы можно на 3–5% снизить себестоимость зерна и до двух раз сократить его потери при уборке. При работе 500 комбайнов на площади полей порядка 350 тыс. га совокупный масштаб экономии в сезон за счет использования беспилотных машин Cognitive Agro Pilot может достигнуть порядка 450 млн рублей.

Отмечается, что «умный» комбайн Cognitive Agro Pilot — это первая в мире система, которая оценивает обстановку по ходу движения. Она способна определять на пути техники неожиданно возникающие препятствия: людей, животных, металлические предметы и камни с помощью модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети и может работать в сложных погодных условиях, при любой освещенности и силе спутникового сигнала.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что приветствует технологии, которые облегчат труд хлеборобов. «Мы не первый год активно реализуем программу обеспечения села современной донской техникой. И если с помощью доступных инновационных технологий эту технику можно будет сделать еще более эффективной, то и результат в виде своевременно собранного и качественного урожая будет неизменно радовать», — сказал он.

Комбайны на основе искусственного интеллекта проходят испытания в США, Китае и Бразилии, но стартовал проект в России — в Белгородской, Томской, Курганской областях, Республике Татарстан, заметила генеральный директор компании Cognitive Pilot Ольга Ускова.



В 2019 году система Cognitive Agro Pilot стала призером международной премии AVT ACES AWARD, организованной американским отраслевым журналом Autonomous Vehicle Technology.