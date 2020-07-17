Скрытый финал: оформит ли «Зенит» золотой дубль

Воскресный полуфинальный матч Кубка России «Зенит»–«Спартак» можно считать скрытым финалом второго по значимости турнира страны. По мнению экспертов, у победителя другой пары «Урал» - «Химки» будет немного шансов добиться успеха в решающей встрече.

Обе игры пройдут 19 июля. «Зенит», который 5 июля досрочно выиграл нынешний розыгрыш РПЛ, считается фаворитом как матча со «Спартаком», так и всего турнира. При этом «Урал» будет бороться за возможность сыграть в домашнем финале, который пройдет в Екатеринбурге 25 июля. Команда Дмитрия Парфенова встретится с подмосковными «Химками», выступающими в ФНЛ, где из-за COVID-19 не стали доигрывать сезон. Поэтому подопечные Сергея Юрана проведут первый с марта официальный матч.

— Думаю, фактически игра в Питере и станет финалом Кубка России, — поделился с «Известиями» главный тренер «Зенита-2», экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов. — И тот, кто выиграет эту встречу, через неделю поднимет над головой трофей в Екатеринбурге.

«Зенит»–«Спартак»

Петербургский клуб уже второй год подряд доминирует в национальном первенстве. Нынешним летом подопечные Сергея Семака обеспечили себе золото за четыре тура до финиша, чего ранее еще никому не удавалось. Последний раз в Кубке России «Зенит» побеждал в 2016 году. А всего в своей истории сине-бело-голубые выигрывали этот трофей три раза.

«Спартак» в среду одержал первую за шесть туров победу в РПЛ. На своем поле команда Доменико Тедеско разгромила «Ахмат» (3:0). Это сохраняет ей шансы пробиться в Лигу Европы через чемпионат России. Перед последним туром красно-белые отстают от расположившегося на шестой строчке «Динамо» на два очка. При этом бело-голубые имеют одну игру в запасе. Заняв шестое место, красно-белые смогут попасть в еврокубки, если Кубок России выиграет «Зенит». Тем не менее на фоне общего провала в нынешнем сезоне победа в этом турнире стала бы для «Спартака» серьезной реабилитацией перед болельщиками.

— На сегодня «Зенит» сильнее, но в отдельном матче может произойти все, что угодно, поэтому сбрасывать со счетов «Спартак» я бы не стал, — добавил Владислав Радимов. — Всё может пойти по любому сценарию. Если бы в Кубке России победитель определялся не по одному матчу, а как в плей-офф НХЛ или КХЛ — в сериях до четырех побед, то я бы однозначно сказал, что «Зенит» пройдет в финал. А так по итогам одной игры красно-белые способны собраться и за счет своего традиционного духа добиться победы. Там есть кому играть. Очень опасны Роман Зобнин и Алекс Крал, но и остальные футболисты команды могут настроиться на отдельный матч. Это делает противостояние непредсказуемым.

«Зенит» сыграл три матча после того, как оформил чемпионство благодаря выездной победе над «Краснодаром» (4:2). Петербуржцы одержали победу над «Сочи» (2:1), сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и выиграли у «Оренбурга» (4:1). Команда не всегда выходила на поле полностью основным составом, но эксперты считают, что это не скажется на ее тонусе перед полуфиналом.

— «Зенит» — фаворит предстоящего полуфинала, это очевидно и по результатам обеих команд в текущем чемпионате, и по качеству игры, — считает Владислав Радимов. — Команда Семака второй год подряд выиграла чемпионат России с серьезным преимуществом над ближайшими конкурентами, поэтому уверен, она сделает всё, чтобы добавить в коллекцию трофеев и Кубок. Не думаю, что раннее чемпионство станет проблемой перед игрой со «Спартаком». «Зенит» три своих постчемпионских матча играл в полную силу, поэтому и к полуфиналу подойдет во всеоружии.

В Петербурге впервые за полторы недели на скамейке будет главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. После перепалки с судьями на матче с «Локомотивом» (1:1) его дисквалифицировали на три игры, но эта санкция распространяется только на чемпионат России.

— Не думаю, что для команды будет иметь значение присутствие тренера, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. — Сумели же они без Тедеско победить «Ахмат». Здесь в любом случае на «Зенит» будет особый настрой, так как команда понимает, что победой в Кубке может реабилитироваться за свое неудачное выступление в чемпионате. Вопрос в том, насколько в целом игроки будут готовы не жалеть ни себя, ни соперника на поле и умереть ради победы.

«Урал»–«Химки»

Екатеринбургский клуб также имел шансы попасть в Лигу Европы через национальное первенство, но домашним поражением от тульского «Арсенала» (1:3) в предпоследнем туре похоронил свои надежды на шестое место. Теперь подопечные Дмитрия Парфенова могут добиться этого только через Кубок России.

«Химки» сейчас находятся в подвешенном состоянии. Подмосковный коллектив завершил сезон в ФНЛ на втором месте, что дает право на выход в РПЛ. Но из-за неопределенности с бюджетом руководство клуба уже два месяца не может дать окончательный ответ на вопрос, готова ли команда заявляться в высший эшелон. При этом не исключен вариант и понижения в классе — ухода в ПФЛ.

— Вряд ли неопределенность с лигой скажется на футболистах в конкретном матче против «Урала» — все понимают, что побороться за Кубок России удается не каждый день и не каждому, поэтому приложат усилия для успеха, — сказал «Известиям» отечественный специалист Сергей Силкин. — Но и екатеринбургский клуб так просто путевку в финал не отдаст. Тем более решающий матч пройдет в их городе. Здесь футболисты сделают всё для конечной победы. Особенно с учетом того, что «Урал» в последние годы уже подбирался к трофею, но не завоевал его. В целом класс у команды выше, чем у «Химок», да и у Дмитрия Парфенова есть опыт побед в этом турнире — он найдет нужные слова для своих подопечных.

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов выигрывал Кубок России в 2018 году во главе «Тосно». Сам екатеринбургский клуб играл в финале турнира в 2017 и 2019 годах, проиграв оба раза «Локомотиву» — 0:2 и 0:1.