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Четырехлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа в Курске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Курске из окна восьмого этажа многоквартирного дома, расположенного на улице Дейнеки, выпала четырехлетняя девочка. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Курской области в четверг, 16 июля.

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«Примерно в 11:30 девочка находилась в квартире, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного дома, вместе со своей матерью. Пока мать находилась на кухне, девочка играла в комнате, затем она облокотилась на москитную сетку на окне и выпала на улицу», — говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали.

По данному факту Сеймским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Курской области организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что четырехлетний мальчик погиб, выпав из окна седьмого этажа в Новосибирске. Оставшись без присмотра взрослых, он залез на подоконник и облокотился на москитную сетку.

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