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Ребенок погиб при падении из окна в Новосибирске

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка в Новосибирске. Мальчик выпал из окна.

Трагедия произошла в общежитии на улице Ломоносова. По данным следствия, мальчик остался без присмотра взрослых. Он залез на стол, перебрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. В результате ребенок упал с высоты седьмого этажа, сообщает vn.ru.

От полученных травм мальчик скончался на месте. Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников ребенка и соседей. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Кирове полуторагодовалый ребенок выпал из окна на пятом этаже, навалившись на москитную сетку. Пострадавшего госпитализировали.

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