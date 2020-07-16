В МИД Польши назвали попыткой дезинформации звонок пранкеров Дуде

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые позвонили президенту Польши Анджею Дуде, намеревались посеять противоречия между Варшавой и Киевом. Об этом в четверг, 16 июля, заявил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».



«Мы оцениваем это как деятельность России по дезинформации, возможно направленную на создание противоречий между Польшей и Украиной. На это указывают задавшиеся вопросы», — сказал он.

Дипломат добавил, что борьба с «российской дезинформацией» продолжается.

По словам Чапутовича, власти Польши уже начали расследование случившегося и выяснят, стало ли оно результатом чьей-то халатности.

Он также отметил, что в разговоре с пранкерами Дуда держался хорошо, его ответы были правильными и он не «подвергал Польшу угрозе каких-либо недоразумений в отношениях с другими странами».

Днем ранее сам Дуда опубликовал пост в Twitter, где написал, что почувствовал подвох во время разговора с выдавшими себя за генсека ООН Антониу Гутерриша пранкерами, потому что он не выговаривает настолько хорошо слово «зубровка». Запись польский лидер сопроводил смайлом — хохочущим лицом со слезами.

Телефонный разговор с пранкерами состоялся 14 июля. Видео с записью разговора было опубликовано на YouTube-канале «Октагон». Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) поздравили польского лидера с победой на выборах и спросили его о том, как повлияла пандемия на проведение выборов в Польше.

По словам Дуды, коронавирус никак не сказался на предвыборной кампании, а «основным источником» распространения коронавируса в Польше являются украинские мигранты.