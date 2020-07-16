Президент Польши посмеялся над звонком российских пранкеров

Польский президент Анджей Дуда заявил, что почувствовал подвох во время разговора с выдавшими себя за генсека ООН Антониу Гутерриша российскими пранкерами Лексусом и Вованом. Об этом в среду, 15 июля, глава Польши написал в своем Twitter.

«Во время разговора я сориентировался, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает настолько хорошо слово «зубровка», хоть голос и был очень похожий», — отметил Дуда.

Запись польский лидер сопроводил смайлом «катаюсь по полу от смеха», хохочущим лицом со слезами.

W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa „żubrówka”, choć głos był bardzo podobny. 😂 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 15, 2020

Телефонный разговор с пранкерами состоялся 14 июля. Видео с записью разговора было опубликовано на youtube-канале «Октагон». Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) поздравили польского лидера с победой на выборах и спросили его о том, как повлияла пандемия на проведение выборов в Польше.

По словам Дуды, коронавирус никак не сказался на предвыборной кампании, а «основным источником» распространения коронавируса в Польше являются украинские мигранты.