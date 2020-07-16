Алиев уволил главу МИД Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИДа Эльмара Мамедъярова. Соответствующее распоряжение он подписал в четверг, 16 июля.

Новым министром иностранных дел назначен Джейхун Байрамов, который ранее занимал пост министра образования, передает «РИА Новости».

В ходе заседания кабинета министров глава государства подверг Мамедъярова резкой критике. Он заявил, что после обострения конфликта с Арменией не смог найти министра на рабочем месте.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. В минобороны Азербайджана заявили, что огонь открыли ВС Армении. Армянское оборонное ведомство утверждало, что азербайджанская сторона пыталась захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. Достоверных данных о потерях армянской стороны нет.

60-летний Мамедъяров занимал пост министра иностранных дел с 2004 года. Он работал в структурах МИДа Азербайджанской ССР, затем независимого Азербайджана с 1982 года.