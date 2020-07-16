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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации к речным прогулкам и морским круизам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Роспотребнадзор 16 июля на своем сайте опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для судоходных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки.

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Пассажиры и члены экипажа обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Решение о допуске экипажа к работе принимает региональное управление Роспотребнадзора при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за три дня до отплытия. Количество пассажиров на борту определяется возможностью соблюдения социальной дистанции.

Два раза в сутки, а также при каждом поднятии пассажира на борт у него измеряется температура. Предусмотрено регулярное напоминание о необходимости мытья рук, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. На палубах и в рубке должна быть нанесена 1,5-метровая разметка.

Питание пассажиров организуется в каютах. Допускается закрепление за каждым из них отдельного места в столовой. На рейсах короче четырех часов питание не организовывается вообще. Для питья рекомендуется использовать бутилированную воду.

Пассажиров с признаками заболевания COVID-19 изолируют в отдельную каюту с обязательным информированием об этом судоходной компании. Обязанности экипажа должны быть распределены так, чтобы каждого из них можно было заменить в случае болезни.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 752 797 человек, умерли 11 937 пациентов, выздоровели 531 692.

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Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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