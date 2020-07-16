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В России выявлено 6428 новых случаев COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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За последние сутки в России выявлено 6428 новых случаев COVID-19. Об этом 16 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни.

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Большинство новых случаев зафиксировано в Москве (531), Свердловской области (349) и Санкт-Петербурге (256). 8443 человека вылечились. Количество летальных исходов составило 167.

Таким образом, за все время пандемии в России выявлено 752 797 случаев заболевания COVID-19. 531 692 пациента удалось вылечить, 11 937 человек умерли.

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Ранее в четверг в Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 24 млн тестов на коронавирус, среди которых 298 тыс. провели только за минувшие сутки.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения в заражении находятся более 273 тыс. человек.

Накануне стало известно, что с 16 июля москвичи смогут свободно и бесплатно пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавируса

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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