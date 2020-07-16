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В России провели более 24 млн тестов на коронавирус

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В России проведено более 24 млн тестов на выявление наличия коронавирусной инфекции, среди которых 298 тыс. провели только за минувшие сутки. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения в заражении находятся более 273 тыс. человек.

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«В РФ проведено более 24 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 273 267 человек», — приводит «РИА Новости» данные службы.

Ранее в этот же день директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отметила, что тесты на COVID-19 не всегда могут определить, активен ли вирус или иммунная система его уже подавила.

По ее словам, некоторым тестам не хватает чувствительности и они «могут не заметить небольшое количество антител». Эксперт подчеркнула, что российские тесты обладают 95–96-процентной чувствительностью, и посоветовала при наличии симптомов сдавать их несколько раз.

Накануне стало известно, что с 16 июля москвичи смогут свободно и бесплатно пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавируса в 207 поликлиниках города.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на утро четверга в стране зарегистрировано 746 369 подтвержденных тестами случаев COVID-19, скончались в результате заражения 11 770 человек, выздоровели 523 249 пациентов.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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