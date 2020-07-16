В Кремле отказались комментировать действия полиции на митингах

Кремль не комментирует действия силовиков на несанкционированных акциях в разных регионах России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 июля.

На вопрос о том, почему в разных местах полиция реагирует на акции по-разному, по словам Пескова, могут ответить только правоохранители. В Кремле «не может быть мнения по этому поводу», подчеркнул он.

При этом кремлевский спикер подчеркнул, что «перекрывать улицы, конечно, противозаконно».

Песков отметил, что не знает, являются ли действия сотрудников полиции перекосом, это могут комментировать только правоохранительные органы.

Вечером 15 июля полиция задержала более 130 человек на несогласованной акции в центре Москвы. Протестующие перекрыли проезжую часть в районе Петровского бульвара и создавали помехи дорожному движению. Акции также прошли в других регионах.