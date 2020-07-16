Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей
Общество
Песков заявил об отсутствии планов Путина ехать на Генсассамблею ООН
Авто
Российские автодилеры начали выдавать госномера
Общество
Мосгорсуд признал законным арест Фургала
Политика
Мишустин пообещал учесть поправки к Конституции при работе по нацпроектам

В Кремле отказались комментировать действия полиции на митингах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль не комментирует действия силовиков на несанкционированных акциях в разных регионах России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 июля.

На вопрос о том, почему в разных местах полиция реагирует на акции по-разному, по словам Пескова, могут ответить только правоохранители. В Кремле «не может быть мнения по этому поводу», подчеркнул он.

При этом кремлевский спикер подчеркнул, что «перекрывать улицы, конечно, противозаконно».

Песков отметил, что не знает, являются ли действия сотрудников полиции перекосом, это могут комментировать только правоохранительные органы.

Вечером 15 июля полиция задержала более 130 человек на несогласованной акции в центре Москвы. Протестующие перекрыли проезжую часть в районе Петровского бульвара и создавали помехи дорожному движению. Акции также прошли в других регионах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020