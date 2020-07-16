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Полиция задержала 132 участника несанкционированной акции в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Полицейские задержали 132 человека на несанкционированной акции, проходившей в среду, 15 июля, в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По ее информации, задержанные доставлены в территориальные отделы полиции. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.

В полиции отметили, что власти Москвы отказали организаторам массового мероприятия в его проведении на основании указа мэра столицы от 5 марта.

«Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие, в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома №8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении. Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено», — добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе полицейские задержали более 20 человек в ходе несогласованного публичного мероприятия на Лубянской площади в Москве.

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