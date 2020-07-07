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Полиция задержала более 20 участников несогласованной акции в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Полицейские задержали более 20 человек в ходе несогласованного публичного мероприятия на Лубянской площади в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД во вторник, 7 июля.

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«Группой граждан в нарушение ФЗ РФ от 19 июня 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» было организовано несогласованное публичное мероприятие. Сотрудниками полиции задержаны более 20 его участников», — сказано в сообщении.

Задержанные были доставлены в территориальные подразделения полиции, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина проведение любых публичных мероприятий в столице запрещено. Нарушителям грозят штраф, обязательные работы или административный арест.

В конце июня в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку запрещенной в России террористической организации «Сеть», сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких ее участников.

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