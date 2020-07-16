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Ущерб на 1,7 млрд рублей нанесла засуха АПК Челябинской области

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В Челябинской области гибнут посевы из-за аномальной жары и засухи. Ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу, по предварительным данным, превышает 1,7 млрд рублей.

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Как рассказали ИА «Ура.ру» в региональном министерстве сельского хозяйства, из-за жары погибли посевы на территории более 314 тыс. га. 1,709 млрд рублей — это та сумма, которую не удастся получить со сбора урожая, с учетом вложенных средств.

В 12 муниципалитетах действует режим ЧС. Еще семь территорий подали заявки на введение подобного режима. В некоторых районах дневные температуры на почве поднимаются до +68 градусов. Дождей не было с середины мая. Территориям, пострадавшим от жары, рекомендовано перевести зерновые посевы в кормовые.

Из-за засухи выросло количество природных пожаров. Запрет на въезд в леса в ближайшее время введут в нескольких районах Челябинской области. Синоптики предупреждают, что жара продержится до 19 июля. Температура будет подниматься до +38 градусов.

15 июля в национальном парке «Таганай» объявили повышенный класс пожарной опасности. Из-за жары ручьи и родники пересохли, мох и трава очень сухие. Посетителей парка просят быть осторожнее с огнем.

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