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Политика
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Мишустин 17 июля примет участие в заседании Евразийского межправсовета

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 17 июля Минск и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает в четверг, 16 июля, «РИА Новости» со ссылкой на правительство РФ.

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«17 июля председатель правительства РФ Мишустин посетит Республику Белоруссию (город Минск) и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета», — приводит агентство текст сообщения.

Отмечается, что глава российского правительства с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудит актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, в частности устранение барьеров на внутреннем рынке Союза, а также «совершенствование механизмов применения защитных мер, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов».

«На заседании планируется принять решения о разработке карт индустриализации и развития агроиндустрии Евразийского экономического союза, а также одобрить другие инициативы, необходимые для функционирования и развития рынка Союза и обеспечения равных условий конкуренции» — подчеркивается в сообщении.

В апреле Мишустин заявил о готовности ЕАЭС к более высокому уровню интеграции. По его словам, Россия и Киргизия поддержали предложение Казахстана о проработке подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Союза в рамках подготовки соответствующего международного договора.

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