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Вирусолог рассказал о различиях бесплатных тестов на COVID-19 в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Известиям» 16 июля о различиях бесплатных методов диагностики, применяемых в Москве для выявления коронавируса.

Накануне стало известно, что с 16 июля москвичи смогут свободно и бесплатно пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавируса. При этом с 15 мая в городские поликлиники приглашаются москвичи на ИФА-тестирование в рамках исследования формирования иммунитета к коронавирусу.

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«Это принципиально разные виды тестирования. ПРЦ-тест на COVID-19 — это тест непосредственно на наличие вирусных частиц в рото- и носоглотке, в дыхательных путях, а значит, определение текущего инфекционного статуса. В то же время тест на антитела — это тест на определение статуса гуморального иммунного ответа к COVID-19», — сказал Павел Волчков.

Тестирование делают на антитела IgM и IgG. Сначала образуются IgM-антитела, и зачастую они могут быть маркером того, что инфекция была перенесена недавно или пациент застал ее в процессе развития иммунитета, но уже ближе к конечной фазе, отметил Павел Волчков.

В то же время антитела IgG образуются, когда иммунитет практически справился с первой встречей с инфекцией, и они достаточно долгое время остаются в крови, подчеркнул вирусолог.

По его словам, оба теста не взаимоисключающие, а дополняющие друг друга. При этом эксперт не рекомендовал просто так сдавать тесты.

«Я бы делал ПЦР-тест, только если бы получил новость о том, что я проконтактировал с носителем COVID-19. Допустим, у вас вчера или позавчера была встреча, а потом вы узнали, что человек заболел [коронавирусом]. В этом случае я бы сходил и сделал бы тест. Вы вполне можете сделать оба теста. Если ПЦР-тест окажется негативным, тест на антитела вполне может показать, что у вас уже есть IgG-антитела, что вы на самом деле уже развили иммунитет к COVID-19, сами того не подозревая», — заключил Волчков.

Ранее 16 июля глава Российского фонда прямых инвестиций (HAGB) Кирилл Дмитриев заявил о том, что вторая стадия испытаний российской вакцины от коронавируса завершится 3 августа.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 746 369 человек, умерли 11 770 пациентов, выздоровели ― 523 249.

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