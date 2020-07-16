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Продажи новых автомобилей в Европе в июне упали на 24,1%

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Фото: Global Look Press/ Frank Rumpenhorst
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В Европе по итогам июня 2020 года было продано 1 млн 131 тыс. 843 новые машины, что на 24,1% меньше, чем год назад. Об этом 16 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По сравнению с маем темпы падения замедлились более чем вдвое. Однако спрос еще полностью не восстановился, несмотря на то что дилерские центры возобновили работу после карантина.

В июне на европейском рынке больше всего было продано автомобилей Volkswagen — 119 114 машин (–29,3%). На втором месте находится бренд Renault с показателем 108 196 автомобилей (–15,1%). Третье место — у марки Peugeot, которая продала 74 399 машин (–6,6%).

7 июля сообщалось, что продажи новых автомобилей в России в июне снизились на 14,6%.

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