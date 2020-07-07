Продажи новых автомобилей в России в июне снизились на 14,6%

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в июне 2020 года.

Согласно опубликованным 7 июля данным, за первый месяц лета 2020 года продажи новых автомобилей в России снизились на 14,6% по сравнению с июнем прошлого года: россияне купили 122 622 автомобиля. В июне 2019 года было продано 151 180 автомобилей.

«После двух месяцев резкого падения продаж автомобилей в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года. Несмотря на то, что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи и положительно сказывается отложенный спрос, все же в июне мы наблюдаем снижение продаж».— заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Согласно прогнозу аналитиков АЕБ, в 2020 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составят 1 млн 339 тыс. единиц. При этом снижение продаж составит 23,9%.

25 июня сообщалось, что в мае 2020 года на российском рынке было продано 57 новых автомобилей сегмента luxury, что на 47% меньше, чем год назад. В мае 2019 года жители страны приобрели 108 люксовых машин.