В Минобороны Армении заявили о новых столкновениях на границе с Азербайджаном

Войска Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес, а также предприняли попытку диверсии. Об этом 16 июля на своей странице в Facebook заявила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Примерно в 3:40 (2:40 мск) армянские ВС предотвратили попытку диверсионного прорыва противника. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 5:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь всё еще продолжается», — написала она.

По словам Степанян, министр обороны Армении Давид Тоноян оповестил о ситуации представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. Она отметила, что с армянской стороны жертв нет.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. В минобороны Азербайджана заявили, что огонь открыли ВС Армении. Армянское оборонное ведомство утверждало, что азербайджанская сторона пыталась захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня. МИД Турции в свою очередь призвал армянскую сторону «опомниться» и выразил готовность помочь Азербайджану.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.