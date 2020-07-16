Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве задержали специализировавшихся на перевыпуске SIM-карт мошенников
Мир
Самолет-разведчик разбился на востоке Турции
Мир
Канье Уэст подал заявку для регистрации участником выборов президента США
Общество
В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов
Мир
Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании

Пушков раскритиковал Горбачева за «геополитическую капитуляцию»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Советского Союза Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, несмотря на то, что мог требовать нейтрального статуса новой страны. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Великолепная восьмерка: как был создан противовес НАТО
Варшавский договор противостоял Североатлантическому блоку

По его мнению, последний лидер СССР не стал выставлять условия Берлину, поскольку «уже встал на путь геополитической капитуляции».

Так политик прокомментировал публикацию в Twitter официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, который рассказал, как 30 лет назад, 15 июля, в ходе встречи с руководством ФРГ в Архызе Горбачев дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе.

«Видимо, (Горбачев) интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны», — предположил Пушков.

Сенатор добавил, что 15 октября 1990 года, вскоре после согласия на членство объединенной Германии в НАТО, Горбачев получил «вожделенную премию за заслуги перед западным альянсом».

10 июля Пушков прокомментировал предложение американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020