Пушков раскритиковал Горбачева за «геополитическую капитуляцию»

Президент Советского Союза Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, несмотря на то, что мог требовать нейтрального статуса новой страны. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, последний лидер СССР не стал выставлять условия Берлину, поскольку «уже встал на путь геополитической капитуляции».

Так политик прокомментировал публикацию в Twitter официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, который рассказал, как 30 лет назад, 15 июля, в ходе встречи с руководством ФРГ в Архызе Горбачев дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе.

«Видимо, (Горбачев) интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны», — предположил Пушков.

Сенатор добавил, что 15 октября 1990 года, вскоре после согласия на членство объединенной Германии в НАТО, Горбачев получил «вожделенную премию за заслуги перед западным альянсом».

10 июля Пушков прокомментировал предложение американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО.