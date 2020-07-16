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Эксперты выяснили марки авто частых неплательщиков по автокредитам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эксперты выяснили, что чаще других допускают задержки платежей по полученным автомобильным кредитам владельцы Ford Focus, Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris. Об этом говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, с которым ознакомились «РИА Новости».

Отмечается, что чаще всего просрочку по автокредитам допускают мужчины, на них приходится около 70% должников-автолюбителей. При этом около 50% из них в возрасте 25–35 лет. Также сообщается, что у 90% данных должников автомобиль, на который был взят кредит, является единственным.

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За два месяца, когда в стране действовали ограничения в связи с пандемией коронавируса, объем просроченной задолженности среди автокредитов вырос на 4,2% до 51,9 млрд рублей. При этом доля «плохих» долгов в сегменте выросла на 0,6 процентного пункта — до 6,5%.

Также за апрель и май выросло количество просроченных автомобильных кредитов, на данный момент их насчитывается 112 тыс. единиц. Таким образом каждый 13 кредит на автомобиль находится в дефолте, хотя в начале 2020 года проблемы с выплатами были лишь по каждому 15 такому кредиту.

Территориально наибольший объем задолженностей наблюдается в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Четвертой в этом списке стала Московская область, а на пятом месте расположилась Башкирия.

9 июля сообщалось, что российские банки в июне 2020 года зафиксировали серьезный рост спроса на автокредиты со стороны населения в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

18 июня сообщалось, что в мае 2020 года в России было выдано 28 900 автокредитов, что на 49,2% меньше, чем год назад. В мае 2019 года банки выдали 56 900 кредитов на покупку машин. Об этом 18 июня говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В мае 2020 года средний размер кредита на покупку автомобиля в России составил 773 114 рублей. Это на 4,9% меньше, чем за последний месяц весны прошлого года.

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