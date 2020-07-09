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Россияне стали чаще брать автокредиты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские банки в июне 2020 года зафиксировали серьезный рост спроса на автокредиты со стороны населения в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Об этом 9 июля сообщает ТАСС.

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Согласно данным опрошенных агентством кредитных организаций, рост интереса россиян к автокредитам увеличился почти в полтора раза. Так, в частности, в июне объем выданных автокредитов вырос на 40% у Сетелем Банка, который входит в экосистему Сбербанка. В Тинькофф Банке количество заявок в этом году на 30% больше, чем годом ранее.

Эксперты рынка полагают, что при отсутствии второй волны пандемии коронавируса, а также еще ряда факторов можно ожидать дальнейшего роста спроса на автокредиты.

Если же ситуация на рынке будет развиваться по негативному сценарию, то спрос на автокредиты может сократиться на 20–30% по сравнению с результатами 2019 года.

18 июня сообщалось, что в мае 2020 года в России было выдано 28 900 автокредитов, что на 49,2% меньше, чем год назад. В мае 2019 года банки выдали 56 900 кредитов на покупку машин. Об этом 18 июня говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В мае 2020 года средний размер кредита на покупку автомобиля в России составил 773 114 рублей. Это на 4,9% меньше, чем за последний месяц весны прошлого года.

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