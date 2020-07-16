Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений

Специалисты Twitter в четверг, 16 июля, после проверки в связи с проблемой с безопасностью, объявили о доступности для публикации большей части аккаунтов. Однако сбои еще возможны.

«Большинство аккаунтов должны быть в состоянии публиковать сообщения. По мере того, как мы продолжаем работать над исправлением, эта функция может появляться и исчезать. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в обычный режим как можно скорее», — говорится в аккаунте технической поддержки компании.

Компания Twitter изучает предполагаемый взлом аккаунтов в одноименной социальной сети, принадлежащих знаменитым личностям и крупным компаниям.

Ранее стало известно, что хакеры взломали Twitter-аккаунт бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Кроме того, кибератаке подверглись личные страницы предпринимателя, главы компания Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon Джеффа Безоса, финансиста Уоррена Баффета, бывшего президента США Барака Обамы и других.

Также злоумышленники атаковали аккаунты компаний Apple и Uber.