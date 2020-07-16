Twitter начал расследование взлома аккаунтов знаменитостей

Американская компания Twitter изучает предполагаемый взлом аккаунтов в одноименной социальной сети, принадлежащих знаменитым личностям и крупным компаниям. Соответствующее заявление опубликовано в среду, 15 июля, на странице службы технической поддержки компании.

«Мы располагаем сведениями об инциденте, связанном с безопасностью аккаунтов в Twitter. Мы занимаемся расследованием и принимаем меры по устранению последствий», — говорится в сообщении.

Руководство компании также обещало информировать о каких-либо новостях.

Ранее стало известно, что хакеры взломали Twitter-аккаунт бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Кроме того, кибератаке подверглись личные страницы предпринимателя, главы компания Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon Джеффа Безоса, финансиста Уоррена Баффета, бывшего президента США Барака Обамы и других.

Также злоумышленники атаковали аккаунты компаний Apple и Uber.