Помпео пообещал новые санкции против «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент включил строящийся газопровод «Северный поток 2» и вторую нитку «Турецкого потока 2» в новую редакцию рекомендаций, относящихся к так называемому закону CAATSA о противодействии России через санкции.

Он уточнил, что тем самым инвестиции в российские экспортные газопроводы и другие действия, связанные с ними, рискуют оказаться под американскими санкциями, пишет «Газета.Ру».

По словам Помпео, это «четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию», что Вашингтон не будут это терпеть.

«Убирайтесь немедленно или будут последствия», — подчеркнул глава американского дипломатического ведомства.

В госдепартаменте предупредили, что лица, совершающие инвестиции в российские газопроводы или связанные с такой деятельностью, включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также причастные к прокладке трубопроводов суда могут стать объектами ограничительных мер.

Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации госдепартамента является подзаконным актом.

В настоящее время газопровод завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить трубопровод в конце 2020 либо в начале 2021 года.

30 июня сообщалось, что несколько американских сенаторов предложили включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопроводa «Северный поток – 2» в проект оборонного бюджетa США на 2020/21 финансовый год.

За два дня до этого альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» был внесен в палату представителей конгресса США.