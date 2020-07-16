Ученым удалось подтвердить более раннее появление первых людей в Америке

Британским ученым из Ньюкаслского и Бристольского университета, совместно с коллегами из Университета штат Орегон удалось найти в пещерах Пэйсли на западе США свидетельства присутствия древних людей, которые жили здесь более 12 тыс. лет назад, еще до появления культуры Кловис. Результаты исследования опубликованы в среду, 15 июля, в журнале Science Advances.

Вплоть до второй половины ХХ века, считалось, что представители культуры Кловис были первыми людьми, появившимися на Американском континенте. Позднее датировки появления людей в Америке были скорректированы, а теория «Кловис — первые» — опровергнута. С тех пор археологи заняты поисками материальных доказательств присутствия предшественников Кловис.

Первые артефакты присутствия древнейшего человека в Америке были найдены в 1930-х годах в пещерах Пэйсли в штате Орегон, но костных останков обнаружит не удалось, поэтому однозначно датировать находки не получилось.

На этот раз британские и американские ученые провели анализ мтДНК и липидных биомаркеров — стеролов и желчных кислот — в 21 образце окаменелых экскрементов из пещер Пэйсли.

Специалисты сравнили липиды, полученные из копролитов — окаменелых экскрементов — с липидами из окружающего осадка, такой метод исключает загрязнение образцов фекалиями животных и более поздних обитателей пещер. В конечном итоге, с помощью анализа фекальных биомаркеров исследователи подтвердили идентичность человеческим фекалиям для 13 образцов копролитов, проанализированных ранее на мтДНК. Самый старый из них имеет возраст 12,2 тыс. лет.

Таким образом это доказывает, что люди жили в пещерах Пейсли еще до представителей культуры Кловис, которых долгое время считали родоначальниками американских индейцев.

По мнению исследователей, анализ липидных биомаркеров и анализ мтДНК могут использоваться в тандеме при изучении следов пребывания древнего человека, особенно в тех случаях, когда нет скелетных останков.

Ранее в июле на территории американского штата Южная Каролина археологи нашли останки вымершего доисторического дельфина.