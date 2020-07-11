В США обнаружили скелет древнего хищного дельфина

На территории американского штата Южная Каролина археологи нашли останки вымершего доисторического дельфина, сообщается в очередном номере журнала Current Biology.

По мнению ученых, дельфин Ankylorhiza tiedemani обитал около 25 млн лет назад в эпоху олигоцена, а его длина достигала 15 метров.

Анатомия скелета позволяет предположить, что дельфин был хищником, обладал способностью к эхолокации, а также занимал вершину пищевой цепи в морской экосистеме.

Специалисты также установили, что у животного есть несколько общих черт с современными усатыми и зубатыми китами, хотя оно и не имеет прямого отношения к этой группе млекопитающих. Авторы исследования считают, что эти животные развивались независимо друг от друга в ходе так называемой параллельной эволюции.

«Киты и дельфины имеют сложную и долгую эволюционную историю, и вы можете не получить ее полную картину, исследую современные виды. <...> Такие окаменелости, как Ankylorhiza, помогают пролить свет на этот длинный, извилистый путь эволюции», — считает один из авторов статьи Роберт Боссенекер.

В мае пресс-служба Плимутского университета в Великобритании сообщила об обнаружении останков кальмара и рыбы Юрского периода.