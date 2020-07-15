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Более 185 тыс. новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки

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Фото: TASS/EPA/Leon Neal
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Числo зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мирe за сутки увеличилось болеe чем на 185 тыс. и превысилo 13 млн. Всего умерли более 574 тыс. пациентов с коронавирусом. Об этом в среду, 15 июля, сообщилa Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированo 185 836 случаев заражения коронавирусом, умерли 4176 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее числo выявленных случаев заболевания в мире составляет 13 150 645, числo летальных исходов — 574 464.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке (6 884 151) и Европе (2 964 046).

В России за последние 24 часа выздоровели 10 424 человека с подтвержденным коронавирусом. За всё время распространения инфекции в стране от COVID-19 вылечились 523 249 пациентов.

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Распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

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