Более 185 тыс. новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки

Числo зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мирe за сутки увеличилось болеe чем на 185 тыс. и превысилo 13 млн. Всего умерли более 574 тыс. пациентов с коронавирусом. Об этом в среду, 15 июля, сообщилa Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированo 185 836 случаев заражения коронавирусом, умерли 4176 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее числo выявленных случаев заболевания в мире составляет 13 150 645, числo летальных исходов — 574 464.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке (6 884 151) и Европе (2 964 046).

В России за последние 24 часа выздоровели 10 424 человека с подтвержденным коронавирусом. За всё время распространения инфекции в стране от COVID-19 вылечились 523 249 пациентов.

Распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.