«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» в домашнем матче 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом стало известно в среду, 15 июля.

Встреча завершилась со счетом 4:1. У победителей голами отметились Сердар Азмун, который оформил дубль (61-я и 77-я минуты), и Артем Дзюба, забивший мяч в добавленное ко второму тайму время. Еще один гол в свои ворота забил игрок «Оренбурга» Андрей Малых (2).

Среди гостей единственный мяч забил Джоэль Фамейе (32). Таким образом «Оренбург» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ. Сейчас клуб занимается последнее 16-е место в турнирной таблице с 24 очками. До окончания чемпионата он уже не сможет подняться выше.

Ранее 15 июля сообщалось, что московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:0 в домашнем матче в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

5 июля «Зенит» досрочно стал чемпионом «Тинькофф Российской премьер-лиги» сезона-2019/20 после победы в гостевом матче 26-го тура выиграл у «Краснодара» со счетом 4:2. Это уже вторая подряд победа в РПЛ для петербургского клуба.