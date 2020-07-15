«Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 0:3

Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:0 в домашнем матче в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом стало известно в среду, 15 июля.

Соперники встретились на московском стадионе «Открытие Арена».

Счет открыл на 51-й минуте полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 81-й минуте Александр Соболев удвоил преимущество «Спартака», затем Гус Тил с передачи Романа Зобнина на 90-й минуте установил окончательный счет встречи.

На 29-й минуте матча нападающий красно-белых Эсекьель Понсе отправил мяч в ворота «Ахмата», но судья зафиксировал положение «вне игры». Гол был не засчитан.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не присутствовал на матче ввиду трехматчевой дисквалификации. Решение было принято из-за оскорбительного поведения Тедеско в отношении резервного судьи после удаления с поля в матче с московским «Локомотивом». Ассистент Тедеско Андреас Хинкель присутствовал на матче в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Клубы провели 26-й очный матч, «Спартак» обыграл«Ахмат» в 15-й раз, грозненский клуб побеждал красно-белых восемь раз, и трижды команды сыграли вничью.