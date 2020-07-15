Прямой эфир

«Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 0:3

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:0 в домашнем матче в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом стало известно в среду, 15 июля.

«В «Спартаке» Газизову придется минимизировать право на ошибку»
Главный тренер «Химок», экс-форвард красно-белых Сергей Юран — об изменениях в московском клубе и раскладах в борьбе за медали чемпионата России

Соперники встретились на московском стадионе «Открытие Арена».

Счет открыл на 51-й минуте полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 81-й минуте Александр Соболев удвоил преимущество «Спартака», затем Гус Тил с передачи Романа Зобнина на 90-й минуте установил окончательный счет встречи.

На 29-й минуте матча нападающий красно-белых Эсекьель Понсе отправил мяч в ворота «Ахмата», но судья зафиксировал положение «вне игры». Гол был не засчитан.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не присутствовал на матче ввиду трехматчевой дисквалификации. Решение было принято из-за оскорбительного поведения Тедеско в отношении резервного судьи после удаления с поля в матче с московским «Локомотивом». Ассистент Тедеско Андреас Хинкель присутствовал на матче в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Клубы провели 26-й очный матч, «Спартак» обыграл«Ахмат» в 15-й раз, грозненский клуб побеждал красно-белых восемь раз, и трижды команды сыграли вничью.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020