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Эксперты назвали альтернативу захоронению загрязненного грунта в Норильске

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Разлив дизельного топлива в Норильске привел к масштабному загрязнению воды и прибрежной почвы. Значительную их часть еще предстоит собрать, обезопасив окружающую среду от токсичного горючего. И если в дальнейшем отделить солярку от воды будет достаточно просто (для этого существует метод центрифугирования, работающий за счет разности плотностей двух жидкостей), то очистка собранного токсичного грунта — куда более трудная задача.

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Не исключено, что грунт захоронят в могильники. Данный способ распространен в отечественной практике ввиду его простоты и дешевизны. При этом, захоронение загрязненной земли не решит экологическую проблему, а лишь отсрочит ее на несколько лет, считают опрошенные «Известиями» ученые и специалисты.

По словам, в России разработаны альтернативные методы утилизации таких почв.

Например, существует технология температурного разложения токсичной земли на безопасные составляющие. Кроме того, для очистки почвы используют специальные бактерии, которые питаются продуктами нефтехимии.

Вместе с тем, по словам участников ликвидации аварии, решение о способе переработки загрязненной почвы пока не принято.

Подробности в материале «Известий»:

Могильник не исправит: что делать с загрязненным грунтом в Норильске

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