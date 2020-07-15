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В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Москве за прошедшие сутки умерли 24 человека с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в среду, 15 июля, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией по столице.

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Всего за время пандемии в Москве умерли 4258 человек с подтвержденным коронавирусом.

Ранее 15 июля сообщалось, что в России за последние 24 часа выздоровели 10 424 человека с подтвержденным коронавирусом. За все время распространения инфекции в стране от COVID-19 вылечились 523 249 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших COVID-19. В Москве зарегистрировали 628 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 264, в Свердловской области — 263. Зафиксировано 156 летальных исходов.

Всего с начала пандемии в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 270 980 человек.

В этот же день заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что число выздоровевших в столице продолжает расти. По ее словам, за минувшие сутки излечились еще 1 844 пациента. Общее число выздоровевших от COVID-19 москвичей превысило 187 тыс.

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В начале июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила снижение новых случаев инфицирования в стране в последнее время. По ее словам, РФ идет хорошим путем, но она призвала не ослаблять бдительность, так как ситуация остается напряженной.

Распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным международного статистического бюро Worldometer в мире на сегодняшний день зафиксировано более 13,4 млн подтвержденных тестами случаев инфицирования, скончались свыше 581 тыс. человек, излечились 7 854 647 пациентов.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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