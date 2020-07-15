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Психолог объяснила реакцию избившей пару за секс под окном пенсионерки

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Фото: Depositphotos
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Пенсионерка, отшлепавшая доской молодых людей, которые вступили в интимную связь под ее окном, просто хотела преподать паре урок. Так оценила реакцию пожилой женщины семейный психолог Наталья Панфилова 15 июля в интервью газете «Взгляд»

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«Женщине на это было просто неприятно смотреть, ее возмутила ситуация, поэтому она и схватила первое, что попалось под руку, и отшлепала молодежь как маленьких детей. Не исключено, что ее реакция вызвана «старой школой». Не побежит же она вызывать полицию, ведь молодые люди, пока приедет наряд, уже успеют убежать. А наказать ребят ей все-таки как-то хотелось», — рассказала она.

Она также объяснила мотивы молодых людей как попытку проверить, как ощущается нарушение границ.

«Это категория граждан, которой секс в публичных местах доставляет особый драйв, вносит перчинку в отношения. Иногда у таких людей есть реальные психологические проблемы, им нравится заниматься любовью только в случае какой-то опасности. В остальных же случаях это скорее озорство, из-за которого подростки залезают на чужие участки, дразнят соседских собак и так далее», — говорит Панфилова.

В марте в одном из поселков Большереченского района Омской области была задержана пенсионерка, которая убила ухажера скалкой. «Скорую» пострадавшему вызвали только наследующий день. Однако врачи уже не смогли ему помочь, от полученных травм мужчина скончался.

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