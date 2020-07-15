Полиция задержала около 15 человек на несогласованной акции в Москве

Не менее 15 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщает в среду, 15 июля, телеканал РЕН ТВ.

Акция началась около 19 часов. Протестующие шли с Пушкинской площади в сторону улицы Трубной, а затем свернули к Покровке.

Сотрудники правоохранительных органов просили протестующих покинуть проезжую часть и неоднократно предупреждали о том, что акция не санкционирована. Некоторые проигнорировали обращения полиции и продолжили свой путь. Часть людей выкрикивали призывы о том, чтобы освободили губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из СИЗО.

В настоящее время задержания продолжаются.

На прошлой неделе полицейские задержали более 20 человек в ходе несогласованного публичного мероприятия на Лубянской площади в Москве.