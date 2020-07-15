Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Замглавы «Почты России» в 10 раз занизил сумму штрафов за неисполнение договора
Мир
США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний
Мир
МИД Китая вызвал посла США из-за ситуации вокруг Гонконга
Общество
Боровшихся с COVID-19 медиков предложили отправить на досрочную пенсию
Спорт
«Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 0:3

Полиция задержала около 15 человек на несогласованной акции в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 15 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщает в среду, 15 июля, телеканал РЕН ТВ.

Акция началась около 19 часов. Протестующие шли с Пушкинской площади в сторону улицы Трубной, а затем свернули к Покровке.

Сотрудники правоохранительных органов просили протестующих покинуть проезжую часть и неоднократно предупреждали о том, что акция не санкционирована. Некоторые проигнорировали обращения полиции и продолжили свой путь. Часть людей выкрикивали призывы о том, чтобы освободили губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из СИЗО.

В настоящее время задержания продолжаются.

На прошлой неделе полицейские задержали более 20 человек в ходе несогласованного публичного мероприятия на Лубянской площади в Москве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020